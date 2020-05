Zadržali ženu podozrivú z členstva v Islamskom štáte

Berlín 22. mája (TASR) – Ženu nemeckého pôvodu podozrivú z členstva v militantnej organizácii Islamský štát zadržali po prílete do Frankfurtu nad Mohanom po tom, ako ju vyhostili z Turecka. Informovala o tom v piatok nemecká spolková prokuratúra, píše agentúra AP.



Podozrivú, ktorú identifikovali len ako Zeynep G., zadržali na frankfurtskom letisku ešte včera večer. Prokuratúra uviedla, že žena v piatok predstúpila pred sudcu, ktorý nariadil jej väzbu.



Nemecká prokuratúra obviňuje Zeynep G. z toho, že v roku 2014 odcestovala do Sýrie, kde sa vydala za čečenského bojovníka Islamského štátu, ku ktorému sa pripojila. Podľa prokuratúry sa žena po zabití svojho manžela v roku 2015 vydala za ďalšieho bojovníka IS, ktorý pochádzal z Nemecka. V roku 2016 sa im narodilo dieťa.



Zeynep G. začiatkom roku 2019 zadržali kurdské bezpečnostné sily a o rok neskôr utiekla z utečeneckého tábora na severe Sýrie. Následne ju zadržali po príchode do Turecka.



Nemecká polícia uviedla, že z Ankary do Frankfurtu nad Mohanom pricestovali dve ženy spolu so svojimi štyrmi deťmi. Na druhú ženu zatykač nevydali.