Nemecko zadržalo manželský pár podozrivý zo špionáže pre Čínu
Autor TASR
Berlín 20. mája (TASR) - Nemecká polícia v stredu zadržala manželský pár podozrivý zo špionáže pre Čínu a obvinila ho zo získavania informácií o špičkových technológiách s vojenským využitím. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Manželský pár, nemeckí štátni príslušníci identifikovaní čiastočne ako Xuejun C. a Hua S., zadržali v Mníchove, uviedla spolková prokuratúra, podľa ktorej dvojica „pracuje pre čínsku spravodajskú službu“. Polícia následne prehľadala ich bydliská, ako aj pracoviská v Mníchove.
Manželia údajne „nadviazali kontakty s mnohými akademickými pracovníkmi na nemeckých univerzitách a výskumných inštitúciách, najmä s vedúcimi katedier v oblasti leteckého inžinierstva, informatiky a umelej inteligencie“. Pri nadväzovaní týchto kontaktov sa manželia údajne „vydávali za tlmočníkov alebo zamestnancov automobilového výrobcu“, uviedla prokuratúra.
Niekoľkých vedcov následne „nalákali na cestu do Číny pod zámienkou platených prednášok pre civilné publikum“, no v skutočnosti napokon vystupovali pred zamestnancami štátnych výrobcov zbraní, uviedla prokuratúra.
Okrem zatknutia tohto páru prokuratúra uviedla, že v Berlíne, Mníchove a na viacerých ďalších miestach v krajine prebiehajú „ďalšie opatrenia“ týkajúce sa „celkovo desiatich osôb, ktoré nie sú podozrivé zo žiadneho trestného činu, ale môžu byť svedkami“.
