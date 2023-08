Nemecko zadržalo príslušníka armády podozrivého zo špionáže pre Rusko

Berlín 10. augusta (TASR) - Nemecké úrady v stredu zadržali príslušníka tamojšej armády pre podozrenia zo špionážnej činnosti v prospech Ruska. Informovala o tom spolková prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Obvinený je podozrivý z činnosti pre zahraničnú spravodajskú službu," uviedla prokuratúra vo svojom vyhlásení a dodala, že okrem ruského veľvyslanectva v Berlíne podozrivý ponúkal svoje služby aj ruskému konzulátu v Bonne.



Obom ruským inštitúciám údajne vynášal informácie, ktoré získal počas svojej profesionálnej činnosti. Tie boli následne odovzdané ruskej spravodajskej službe.



Podozrivý muž, ktorého identifikovali ako Thomasa H., bol zadržaný v stredu v západonemeckom meste Koblenz. Bol umiestnený do vyšetrovacej väzby. Úrady mu medzičasom prehľadali jeho byt i pracovisko.



AFP dodáva, že Thomas H. pracoval na armádnom úrade vybavenia, informačných technológií a prevádzkovej podpory (BAAINBw). Tento úrad sa podľa informácií na svojej webstránke zaoberá vývojom a testami a zabezpečuje výzbroj pre armádu - od komplexných informačných systémov tankov a lietadiel až po osobné bojové vybavenie používané vojakmi.



Do vyšetrovania bola zapojená nemecká vojenská rozviedka i Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), ktorý ešte v júni upozornil na riziko "agresívnej ruskej špionážnej operácie" počas prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine.



Kremeľ podľa BfV prejavil zvýšený záujem o získavanie informácii v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko zo strany západných štátov, ktoré zároveň poskytujú Ukrajine prostriedky na jej obranu. Ruské spravodajské služby sa v tejto súvislosti snažili priviesť do Nemecka nových zamestnancov, či obnoviť kontakty so svojím personálom.



Berlín v polovici apríla vyhostil viacerých ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže, na čo Moskva odpovedala recipročným krokom a vyhostila 20 nemeckých diplomatov z Ruska, pripomína AFP.



Rusko v máji obmedzilo počet nemeckého personálu v Rusku na 350 osôb, v dôsledku čoho muselo krajinu opustiť niekoľko stoviek zamestnancov nemeckých inštitúcií. Nemecko potom nariadilo uzatvorenie štyroch z piatich ruských konzulátov nachádzajúcich sa na jeho území.