Nemecko zadržalo sedem podozrivých islamistov, plánovali aj útoky

Berlín 6. júla (TASR) - Sedem ľudí zadržali na západe Nemecka pre podozrenie zo sformovania islamistickej teroristickej bunky. Vo štvrtok to uviedla prokuratúra v spolkovej krajine Severné Porýnie - Vestfálsko, TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Sedem mužov čelí podozreniam zo založenia teroristického spolku a plánovania útokov, spresnila prokuratúra. Okrem toho mali podporovať džihádistickú teroristickú organizáciu Islamský štát (IS).



O zadržaní ďalšieho muža a jeho manželky zároveň informovali holandské úrady. V prípade zadržaných v Nemecku ide o občanov Tadžikistanu, Kirgizska a Turkménska s radikálnymi islamistickými postojmi.



Do Nemecka pricestovali krátko po začiatku vojny na Ukrajine a pripojili sa k teroristickému zoskupeniu. Ich cieľom malo byť "vykonávanie významných útokov v Nemecku v štýle IS". K tomuto istému zoskupeniu patril aj zadržaný v Holandsku.



Skupina bola v kontakte s regionálnou odnožou IS známou ako Islamský štát - Chórasán (IS-K). Podozriví už mali vyhliadnuté možné ciele útokov a preskúmali ich okolie. Okrem toho sa tiež pokúsili zaobstarať si zbrane. Konkrétny plán útoku však ešte nebol vyhotovený.



Obvinení by sa mali ešte v priebehu štvrtka a v piatok postaviť pred vyšetrovacieho sudcu Spolkového súdneho dvora (BGH) v meste Karlsruhe.