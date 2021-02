Zakladatelia BionTechu dostanú vyznamenanie za boj proti koronavírusu

Na snímke ampulka s vakcínou proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Pfizer-Biontech. Foto: TASR/AP

Berlín 26. februára (TASR) - Zakladatelia nemeckej farmaceutickej spoločnosti BioNTtech, manželia Ugur Sahin a Özlem Türeciová, dostanú štátne vyznamenanie, Rad za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko, za boj proti pandémii nového koronavírusu. Oznámila to v piatok kancelária nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, informoval týždenník Der Spiegel.Steinmeier dvojicu vedcov vyznamená za to, že vakcínou proti koronavírusu, ktorú ich firma vyvinula spolu s americkou spoločnosťou Pfizer, "".Ocenenie nemecký prezident predstaviteľom firmy BioNTech odovzdá 19. marca na ceremónii na zámku Bellevue v Berlíne, na ktorej sa zúčastní aj kancelárka Angela Merkelová.Türeciová a Sahin "", uviedol úrad prezidenta v zdôvodnení udelenia vyznamenania.Očkovacia látka od konzorcia BioNTech/Pfizer bola v EÚ schválená už koncom decembra 2020. Podľa štúdie vykonanej v Izraeli znižuje táto vakcína riziko symptomatického priebehu ochorenia o 94 percent. V piatok boli ohlásené i výsledky novej britskej štúdie, podľa ktorej táto očkovacia látka výrazne znižuje i riziko nákazy, a to už po prvej z dvoch podaných dávok. Táto štúdia však zatiaľ nebola recenzovaná inými výskumníkmi.