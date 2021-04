Zákon o ochrane klímy je nedostačujúci, rozhodol nemecký ústavný súd

Berlín 29. apríla (TASR) – Nemecký spolkový zákon o ochrane podnebia je „nedostačujúci", pretože neupravuje znižovanie emisií skleníkových plynov po roku 2030. Rozhodol o tom vo štvrtok Spolkový ústavný súd. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda v Berlíne má čas do konca roka upraviť zákon, ktorý v súčasnom znení „porušuje slobody sťažovateľov, z ktorých sú niektorí ešte stále veľmi mladí", uviedol súd. Nemecko musí podľa súdu „prinajmenšom" určiť maximálny limit množstva vypustených emisií pre obdobie po roku 2030.



Súd so sídlom v Karlsruhe tak čiastočne vyhovel sťažnosti klimatických aktivistov z Nemecka, Bangladéša a Nepálu, podľa ktorých musí Nemecko prispieť k tomu, aby zostali zachované základné životné podmienky pre mladé generácie ľudí žijúcich v krajinách, najviac ovplyvňujúcich podnebie.



Nemecká vláda plánuje na opatrenia zahrnuté v klimatickom balíku vyčleniť do roku 2030 sumu približne 100 miliárd eur. Zníženie cien lístkov na vlak a zvýšenie cien leteniek má prispieť k tomu, že najväčšia ekonomika v Európe do roku 2030 zníži množstvo emisií skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s rokom 1990.