Nemecko zaradí na zoznam rizikových oblastí už celé Slovensko

Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecká vláda vo štvrtok rozhodla, že s účinnosťou od soboty 17. októbra zaradí medzi rizikové oblasti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu aj celé Slovensko. Dosiaľ sa na tomto zozname nachádzalo päť krajov SR.



Na nemecký zoznam rizikových oblastí najnovšie pribudnú aj celé Holandsko, Malta, celé pohraničie Francúzska susediace s Nemeckom, ako aj jednotlivé regióny v 11 krajinách EÚ. Po prvý raz sa tak na ňom ocitnú regióny Talianska i Poľska, ktoré bolo dosiaľ jedinou susednou krajinou Nemecka bez oblasti označenej Berlínom za rizikovú.



Aktualizovaný zoznam zverejnil na svojej webovej stránke Inštitút Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého bude v platnosti od soboty 0.00 h SELČ.



Podľa agentúry DPA sa očakáva, že nemecké ministerstvo zahraničných vecí ako obvykle vydá pre občanov spolkovej republiky varovanie pred cestovaním do nových rizikových oblastí.



Od minulého týždňa (7. októbra) bolo na tomto nemeckom zozname päť slovenských krajov - Bratislavský, Žilinský, Prešovský, Nitriansky a Trnavský kraj.



Za rizikové označuje Berlín tie krajiny alebo regióny, v ktorých počet nových prípadov nákazy prekročí 50 na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní. Momentálne to platí celkovo pre približne 130 krajín a čiastočne pre asi tucet ďalších.



Navrátilci z rizikových oblastí musia ísť v Nemecku do 14-dňovej karantény, ktorej sa môžu vyhnúť, ak predložia negatívny test na koronavírus SARS-CoV-2 nie starší ako 48 hodín.



Tieto pravidlá Nemecko od 8. novembra zmení. Od tohto termínu bude platiť pre ľudí vracajúcich sa z rizikových oblastí desaťdňová karanténa, z ktorej sa budú môcť "vykúpiť" testom najskôr po piatich dňoch, dopĺňa DPA.