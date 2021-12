Nemecko zaradilo Britániu na zoznam krajín s vysokým rizikom nákazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecko v sobotu zaradilo Britániu na svoj zoznam oblastí s rozšírením variantov koronavírusu SARS-CoV-2, čo bude znamenať prísnejšie cestovné obmedzenia. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra AFP.Zmena nadobudne platnosť o polnoci z nedele na pondelok a v praxi bude znamenať, že ľudia prichádzajúci do Nemecka z Británie budú musieť dodržiavať dvojtýždňovú karanténu bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní alebo či prekonali covid, uviedol Inštitút Roberta Kocha (RKI), ktorý je podriadený spolkovému ministerstvu zdravotníctva. Túto karanténu nebude možné skrátiť.V Londýne bolo za posledných sedem dní potvrdených viac ako 65.000 nových prípadov nákazy covidom, pričom len za posledných 24 hodín bolo hlásených 26.418 prípadov, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie. V sobotu Británia oznámila celkovo 90.418 nových infikovaných a 125 úmrtí.Aj preto Nemecko zaradilo Britániu, Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy na 14 dní do kategórie oblastí s veľmi vysokým rizikom nákazy.Okrem karanténneho opatrenia budú môcť do Nemecka z Británie prísť len nemeckí štátni príslušníci alebo cudzinci s pobytom v Nemecku. Toto pravidlo platí pre prepravu všetkými dopravnými prostriedkami. Testu PCR sa budú musieť podrobiť všetky osoby cestujúce do Nemecka.Britskí vedci predpokladajú, že variantom omikron je v Británii infikovaných podstatne viac ľudí, ako bolo doteraz oficiálne zdokumentované. Podľa vedeckých poradcov vlády je takmer isté, že denne sa v Británii omikronom infikujú státisíce ľudí. Počet hospitalizácií sa preto pravdepodobne zvýši - bez prijatia ďalších opatrení by mohlo ísť až o 3000 prijatí do nemocníc denne.Opatrenia na obmedzenie vstupu cestujúcich zo Spojeného kráľovstva prijalo aj niekoľko ďalších európskych krajín vrátane Francúzska.Nemecké úrady medzitým medzi "" zóny, čo o stupeň nižšie ako v prípade Spojeného kráľovstva, zaradili zaradili Francúzsko a Dánsko.