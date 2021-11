Nemecko zaradilo Česko, Rakúsko a Maďarsko na zoznam rizikových krajín

Berlín 12. novembra (TASR) - Z dôvodu dramatického nárastu počtu potvrdených prípadov nákazy koronavírusom zaradí Nemecko od nedele takmer celé Rakúsko, Českú republiku a Maďarsko medzi oblasti s vysokým rizikom nákazy. Oznámil to v piatok Inštitút Roberta Kocha (RKI). Správu priniesla agentúra DPA.



Každý, kto do Nemecka vstúpi z jednej z "rizikových oblastí" a nie je úplne zaočkovaný alebo uzdravený, musí byť desať dní v karanténe, ktorú môže ukončiť až po absolvovaní testu s negatívnym výsledkom päť dní po príchode do spolkovej republiky.



DPA pripomína, že Rakúsko a Česko boli zaradené na zoznam rizikových krajín po mnohých týždňoch. Obe krajiny z tohto zoznamu vyradili v júni. V oboch štátoch však počet nakazených v posledných týždňoch opäť dramaticky vzrástol.



Spolkové ministerstvo zahraničných vecí zároveň vydalo varovanie pred cestami do rizikových oblastí. Neznamená to priamy zákaz cestovania z Nemecka do Rakúska či Česka. Toto opatrenie umožňuje turistom získať bezplatné storno už objednaných zájazdov.



DPA pripomína, že pod pojmom riziková oblasť sa myslí celá Česká republika. Čo sa týka Rakúska, niektoré regióny na nemeckom zozname rizikových oblastí nefigurujú.