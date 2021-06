Nemecko zaradilo Portugalsko a Rusko medzi oblasti s vysokým rizikom

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecko v dôsledku rozsiahleho šírenia koronavírusového variantu delta v utorok zaradilo Portugalsko a Rusko medzi oblasti so zvlášť vysokým rizikom nákazy. Informuje o tom agentúra DPA.



Do platnosti tak vstúpil zákaz prepravy z týchto krajín pre letecké spoločnosti a autobusové i vlakové podniky. Odteraz môžu z Portugalska a Ruska prepravovať cez hranice len nemeckých občanov alebo cudzincov s trvalým bydliskom v Nemecku.



Pre tých, čo môžu pricestovať, platí 14-dňová povinná karanténa, ktorá sa nesmie skrátiť ani negatívnym testom na koronavírus. Povinná karanténa platí aj pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali.



Portugalsko je v priebehu uplynulých niekoľkých týždňov prvou členskou krajinou EÚ, ktorú zaradili do kategórie oblastí s najväčším rizikom. Rozhodnutie Berlína sa dotkne aj nemeckých turistov. Zvlášť obľúbené portugalské letovisko Algarve ešte ani raz nebolo zaradené medzi oblasti s najnižším rizikom.



S Ruskom a Portugalskom stúpol počet oblastí s najväčším rizikom nákazy zo 14 na 16. V Európe je okrem Portugalska zasiahnutá ešte Británia; ostatné rizikové oblasti sú v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.