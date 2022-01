Berlín 8. januára (TASR) - Nemecko zastavilo vývoz zbraní do Kazachstanu vzhľadom na tamojšie aktuálne nepokoje. Tieto nevyhnutné kroky boli podniknuté so zámerom, aby sa do tejto stredoázijskej republiky nedostával takýto tovar, informovala v sobotu tlačová agentúra DPA.



Minulý rok bolo udelených 25 licencií na dodávky zbraní do Kazachstanu v celkovej hodnote približne 2,2 milióna eur. To je pomerne nízka hodnota, ale zastavenie vývozu sa vzhľadom na súčasnú situáciu považovalo za potrebné.



Najväčšie kazašské mesto Alma-Ata, ktoré je i ekonomickým centrom krajiny, sa v uplynulých dňoch zmieta v nepokojoch vrátane podpaľovania vládnych budov a masového rabovania.



Najväčšiu vlnu protestov za ostatné roky vyvolala nevôľa obyvateľov nad výrazne zvýšenými cenami pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Nepokoje sa čoskoro premenili na násilné protivládne demonštrácie. Kazachstan s 18-miliónovou populáciou je pritom bohatý na ropu a zemný plyn.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev medzitým rozpustil vládu. V stredu večer zasiahla v Alma-Ate armáda. Vojenská aliancia bývalých sovietskych štátov pod velením Ruska - Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) - vyslala do krajiny výsadkárov ako súčasť mierových síl.



Tokajev vydal v piatok rozkaz na streľbu do demonštrantov ohrozujúcich prežitie jeho autoritárskej vlády. Na celom území krajiny platí výnimočný stav.