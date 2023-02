Nemecko zatiaľ nemá dôkazy, že výbuchy na Nord Streame boli sabotážou

Karlsruhe 4. februára (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia nemajú zatiaľ žiadne dôkazy o tom, že za výbuchmi na plynovode Nord Stream 1 a 2, ku ktorým došlo na jeseň minulého roku, stojí Rusko.



"V súčasnosti sa to nedá dokázať. Vyšetrovanie prebieha," povedal spolkový generálny prokurátor Peter Frank v rozhovore pre nedeľné vydanie nemeckého denníka Die Welt, s ktorým sa vopred oboznámila agentúra DPA.



DPA vo svojej správe píše, že na mieste činu boli pomocou dvoch výskumných plavidiel odobrané vzorky vody a pôdy, ako aj zvyšky potrubia.



"Všetko to bolo komplexne zdokumentované. V súčasnosti to forenzne vyhodnocujeme," informoval prokurátor Frank.



Koncom septembra minulého roku boli na potrubí plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori zaznamenané štyri úniky plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy.



Švédske bezpečnostné orgány v novembri uviedli, že šlo o závažnú sabotáž, avšak neuviedli vinníka.



Miesta výbuchov sa nachádzajú v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm v medzinárodných vodách vo výlučnej ekonomickej zónach Dánska a Švédska. Obe krajiny vykonávajú vlastné vyšetrovanie. "Sme však v kontakte," povedal Frank.