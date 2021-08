Zatkli britského občana pre údajnú špionáž pre Rusko

Berlín 11. augusta (TASR) – Nemecký Spolkový úrad kriminálnej polície zatkol v Postupime britského občana, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. V stredu o tom informovala agentúra AFP. Podozrivý David S. bol zamestnancom britského veľvyslanectva v Berlíne. Podľa agentúry DPA mal najneskôr od novembra 2020 pracovať pre ruskú tajnú službu.



„Pri minimálne jednej príležitosti obvinený odovzdal zástupcovi ruskej rozviedky dokumenty, ktoré získal v rámci svojej profesionálnej činnosti. Muž za to dostal hotovostnú platbu v bližšie neurčenej výške," uviedla v krátkom vyhlásení nemecká spolková prokuratúra. Polícia už prehľadala jeho dom aj doterajšie pracovisko.



Podľa DPA by mal v stredu sudca v Karlsruhe rozhodnúť, či Brit pôjde do väzby. Zatknutiu predchádzalo spoločné vyšetrovanie nemeckých a britských úradov.