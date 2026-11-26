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Nemci zatkli Iračanov podozrivých z plánovania útoku na synagógu
Skupina HAYI uskutočnila od začiatku vojny USA proti Iránu niekoľko útokov na židovské objekty v Európe.
Autor TASR
Berlín 26. novembra (TASR) - V nemeckých mestách Heidelberg a Kolín nad Rýnom zatkli dvoch Iračanov podozrivých z plánovania útoku na kolínsku synagógu v marci tohto roka. Vo štvrtok o tom informovala spolková prokuratúra, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Polícia tiež vykonala prehliadky v 17 objektoch v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko a Hesensko, uviedla spolková prokuratúra v meste Karlsruhe.
Orgány činné v trestnom konaní sa domnievajú, že jeden z dvoch zatknutých Iračanov bol spolupracovníkom významného člena proiránskej skupiny Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI). Títo dvaja muži spolu s ďalšími osobami založili koncom roka 2025 samostatnú skupinu „s cieľom pripraviť a uskutočniť ďalšie útoky v Nemecku a v Európe“.
„Skupina získala finančné prostriedky a najala niekoľko osôb zvonku, aby vykonali bombové útoky,“ uviedla vo vyhlásení spolková prokuratúra. Neidentifikovaní páchatelia sa podľa nej na príkaz skupiny koncom marca, počas dvoch po sebe nasledujúcich nocí, vydali do synagóg v Kolíne a v ďalšom európskom meste, pravdepodobne s výbušnými zariadeniami. „Plán sa nakoniec neuskutočnil z dôvodov, ktoré zostávajú neznáme,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Skupina HAYI uskutočnila od začiatku vojny USA proti Iránu niekoľko útokov na židovské objekty v Európe. Západné bezpečnostné služby sa domnievajú, že HAYI je buď štruktúra prepojená s iránskymi Islamskými revolučnými gardami (IRGC), alebo oportunistická sieť pôsobiaca v rámci širšieho proiránskeho hnutia na internete.
Polícia tiež vykonala prehliadky v 17 objektoch v spolkových krajinách Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko a Hesensko, uviedla spolková prokuratúra v meste Karlsruhe.
Orgány činné v trestnom konaní sa domnievajú, že jeden z dvoch zatknutých Iračanov bol spolupracovníkom významného člena proiránskej skupiny Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI). Títo dvaja muži spolu s ďalšími osobami založili koncom roka 2025 samostatnú skupinu „s cieľom pripraviť a uskutočniť ďalšie útoky v Nemecku a v Európe“.
„Skupina získala finančné prostriedky a najala niekoľko osôb zvonku, aby vykonali bombové útoky,“ uviedla vo vyhlásení spolková prokuratúra. Neidentifikovaní páchatelia sa podľa nej na príkaz skupiny koncom marca, počas dvoch po sebe nasledujúcich nocí, vydali do synagóg v Kolíne a v ďalšom európskom meste, pravdepodobne s výbušnými zariadeniami. „Plán sa nakoniec neuskutočnil z dôvodov, ktoré zostávajú neznáme,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Skupina HAYI uskutočnila od začiatku vojny USA proti Iránu niekoľko útokov na židovské objekty v Európe. Západné bezpečnostné služby sa domnievajú, že HAYI je buď štruktúra prepojená s iránskymi Islamskými revolučnými gardami (IRGC), alebo oportunistická sieť pôsobiaca v rámci širšieho proiránskeho hnutia na internete.