Nemecko: Zatkli muža, ktorý na darknete navádzal na útoky na politikov
Muž údajne zbieral na internete dary vo forme kryptomien, ktoré mali byť použité ako odmena za útoky.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecké úrady v pondelok zatkli muža obvineného z navádzania na útoky na politikov na darknete. V utorok to oznámila spolková prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Muž údajne zbieral na internete dary vo forme kryptomien, ktoré mali byť použité ako odmena za útoky. Obvinený muž s nemecko-poľským pôvodom vraj zostavil zoznamy s menami politikov a iných verejne známych osobností na platforme prevádzkovanej na darknete. Agentúra DPA vysvetľuje, že táto časť internetu mimo dosahu vyhľadávačov sa často zneužíva na páchanie trestnej činnosti.
Muž zverejňoval vlastnoručne napísané „rozsudky smrti“, inštrukcie ako zostrojiť výbušné zariadenie a citlivé osobné údaje potenciálnych obetí. Spolková prokuratúra v Karlsruhe muža obvinila z financovania terorizmu, podnecovania k spáchaniu závažného násilného činu ohrozujúceho štát a šírenia osobných údajov spôsobom, ktorý ohrozuje verejnosť.
Bezpečnostné zložky muža zatkli v pondelok večer v Dortmunde na západe Nemecka. Súd v Karlsruhe ešte v utorok rozhodne, či muža ponechá vo väzbe.
