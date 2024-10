Berlín 30. októbra (TASR) - V Nemecku zatkli muža podozrivého z predaja techniky do Ruska napriek sankciám, oznámili v stredu nemecké úrady. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Colníci zatkli 55-ročného muža s ruským aj kirgizským občianstvom v Norimbergu na juhu Nemecka. Polícia v tejto súvislosti prehľadala šesť nehnuteľností na viacerých miestach v Nemecku a zaistila dôkazy. Vyšetrovanie podľa nej pokračuje.



Prokuratúra informovala, že podozrivý muž údajne obstarával satelitné antény a sonary na hlbokomorské použitie. Na obstarávanie technického vybavenia vraj využíval svoju firmu so sídlom v Nemecku. Podozrivý bol podľa tvrdení prokuratúry súčasťou medzinárodnej siete. Muž je teraz obvinený z porušenia nemeckého zákona o zahraničnom obchode a platbách.



Vývoz z Nemecka do Ruska, predovšetkým elektroniky alebo iného tovaru využiteľného aj na vojenské účely, sa sankciami uvalenými na Rusko po začiatku vojny na Ukrajine výrazne obmedzil.