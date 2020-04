Zatvorenie veľkých obchodov je nezákonné, rozhodol súd v Bavorsku

Mníchov 27. apríla (TASR) - Zatvorenie veľkých obchodov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu je nezákonné, rozhodol v pondelok bavorský najvyšší správny súd. Ten však vo svojom verdikte vzhľadom na aktuálnu krízu "výnimočne" neanuloval zákaz predaja v obchodoch väčších než 800 metrov štvorcových, ktorý zaviedli v snahe spomaliť šírenie nákazy viaceré spolkové krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



Sudcovia rozhodli, že čo sa týka veľkých obchodov, dochádza k nerovnému zaobchádzaniu v porovnaní s menšími prevádzkami, ktoré dostali minulý týždeň povolenie opäť otvoriť. Toto obmedzenie porušuje podľa sudcov princíp rovnosti zakotvený v ústave.



Nemecká vláda sa s predstaviteľmi 16 spolkových krajín v rámci uvoľňovania opatrení dohodla na opätovnom otvorení obchodov s plochou do 800 metrov štvorcových.



Rozhodnutie Bavorského najvyššieho správneho súdu platí síce len pre Bavorsko, no obmedzenia predaja sa týkajú všetkých spolkových krajín.



Nemecko hlásilo do pondelňajšieho rána podľa údajov DPA viac než 155.500 nakazených a 5738 úmrtí na ochorenie COVID-19. Bavorsko je jednou z najviac zasiahnutých oblastí Nemecka - evidujú tam takmer 41.300 infikovaných a najmenej 1613 smrteľných obetí.



O ďalšom postupe v boji proti pandémii bude spolková kancelárka Angela Merkelová rokovať s krajinskými premiérmi vo štvrtok tento týždeň prostredníctvom telekonferencie. Ako v pondelok uviedol hovorca vlády Steffen Seibert, pôjde v prvom rade o rozhovory, a nie o prijímanie uznesení.



Prvé uvoľnenia opatrení sú v platnosti od 20. apríla a to, ako vplývajú na počty nakazených, bude možné analyzovať až o dva týždne na to, dodal Seibert. Preto sú podľa jeho slov pre ďalšie rozhodnutia o zmierňovaní obmedzení dôležitejšie rokovania, ktoré sa uskutočnia 6. mája.



"(Dňa) 30. apríla sa budú konať významné prípravné rokovania a veľmi limitované rozhodnutia," povedal Seibert v Berlíne.