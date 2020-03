Nemecko zavádza kontroly a zákazy vstupu na hraniciach

#weltweit #COVID19 Von nicht notwendigen #Reisen in das Ausland raten wir derzeit ab. Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch. Länderinfos https://t.co/DAxQ0laSFM — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 15, 2020

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecko od pondelkového rána zavedie rozsiahle kontroly a zákazy vstupu na hraniciach s Francúzskom, Rakúskom, Švajčiarskom, Luxemburskom a Dánskom. Takéto ďalšie opatrenie zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu oznámil v nedeľu večer nemecký minister vnútra Horst Seehofer.citovala z vyjadrenia Seehofera pred novinármi agentúra AFP.Nové opatrenie nadobudne účinnosť v pondelok o 8.00 h SEČ, týkať sa nebude pohybu tovaru a ľudí dochádzajúcich cez hranicu do práce.Nemeckým občanom a ľuďom s povolením na pobyt umožnia vrátiť sa do krajiny. Cez hranice so zmienenými štátmi však nevpustia ľudí, ktorí nemajúani tých, u ktorých bude podozrenie na infekciu.Seehofer zdôraznil, že nové kontroly budú dočasné a budú" prehodnocované. Vrchol koronavírusovej krízy však ešte nebol dosiahnutý, varoval minister s výzvou občanom, aby sa vyhýbali sociálnym kontaktom.Rozhodnutie Berlín prijal po tom, ako Inštitút Roberta Kocha, oficiálny nemecký spolkový orgán na kontrolu a prevenciu chorôb, označil francúzsku pohraničnú oblasť Alsasko a Lotrinsko za rizikovú.Paríž medzitým oznámil, že toto rozhodnutie bolo urobené v koordinácii s francúzskou vládou. Francúzski i nemeckí predstavitelia uviedli, že uzavretie hranice nebude úplné.povedal zdroj z francúzskeho ministerstva vnútra pre AFP.povedal v Berlíne šéf Spolkovej polície Dieter Romann.Hoci opatrenia Nemecka sa týkajú len piatich krajín, ďalšie susedné štáty ako Poľsko a Česko tiež uzavreli svoje hranice alebo zaviedli výrazné obmedzenia.Nemecko patrí ku krajinám najviac zasiahnutým koronavírusovou pandémiou, keď dosiaľ zaznamenalo 4838 potvrdených prípadov nákazy a 12 úmrtí, píše AFP.Nemecká vláda v nedeľu večer odporučila občanom, aby vzhľadom na krízu necestovali do zahraničia, ak to nie je nevyhnutné, informovala agentúra DPA.napísal na Twitteri šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas.