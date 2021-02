Nemecko zavádza nové pravidlá, ktoré majú urýchliť očkovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecko chce pomocou nového nariadenia, ktoré vstúpi do platnosti v pondelok, urýchliť očkovanie proti novému koronavírusu flexibilnejšími pravidlami. Tie vo výnimočných prípadoch napríklad umožnia, aby bola vakcína podaná aj iným osobám než tým, ktoré patria do prioritných skupín. Oznámil to v nedeľu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, informovala agentúra DPA.Spahn už predtým uviedol, že prasknuté fľaštičky s vakcínou sa radšej majú využiť pre zdravotnícky personál než by sa mali vyhodiť.Osoby mladšie ako 65 rokov by mali podľa nových pravidiel dostávať prioritne vakcíny od firmy AstraZeneca, ktorá sa zatiaľ pre starších ľudí neodporúča pre chýbajúce dáta o jej účinnosti pre tieto vekové skupiny. Týka sa to aj zdravotníckeho personálu, ktorý patrí v Nemecku medzi prvé tri prioritne očkované skupiny obyvateľstva.Pre ľudí nad 80 rokov tak zostane viac očkovacích látok od spoločností Biontech/Pfizer a Moderna, vysvetlil Spahn. "" zdôraznil. Dodal, že nariadenie týkajúce sa očkovania nasleduje po odporúčaniach očkovacej komisie a reaguje tiež na očkovaciu prax.Prednosť by mali po novom dostať i osoby s ťažkými ochoreniami ako napríklad rakovinou, vážnymi pľúcnymi chorobami, cukrovkou či chronickými ochoreniami pečene a obličiek. Tí by mali byť zaradení do skupiny s druhou najvyššou prioritou očkovania, do ktorej patria i lekári. V tretej zostanú naďalej učitelia a vychovávatelia - tí totiž žiadali rýchlejší prístup k očkovaniu.Minister zmeny v očkovacej kampani predstavil po tom, čo sa tzv. britská mutácia vírusu potvrdila u 14 obyvateľoch domova dôchodcov v meste Belm v spolkovej krajine Dolné Sasko na severozápade Nemecka.Seniori boli pozitívne testovaní napriek tomu, že 25. januára dostali už druhú dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Doteraz zaznamenali u nakazených seniorov len mierne príznaky ochorenia COVID-19 alebo boli asymptomatickí. Hovorca okresu Osnabrück Burkhard Riepenhoff vysvetlil, že to môže byť spôsobené pozitívnymi účinkami vakcíny. Obyvatelia zariadenia, zamestnanci i ich rodiny sú v karanténe.