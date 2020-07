Nemecko zavedie opatrenia v reakcii na kontroverzný hongkonský zákon

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v stredu oznámil, že Nemecko plánuje zaviesť opatrenia v reakcii na kontroverzný hongkonský zákon o národnej bezpečnosti, informovala agentúra DPA.



"Ak je princíp 'jednej krajiny, dvoch systémov' podrývaný zákonom o národnej bezpečnosti, má to následky pre náš vzťah s Hongkongom a Čínou," povedal Maas počas návštevy britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba.



Maas vymenoval konkrétne opatrenia, ktoré by mohlo Nemecko zaviesť, vrátane zjednodušených pravidiel pre vstup do krajiny pre obyvateľov Hongkongu, obmedzenia vývozu špecifického zbrojného tovaru a ponúkania štipendií pre vedcov, novinárov či umelcov, ktorí sú zákonom ohrození. Nemecko tiež plánuje ukončiť s Hongkongom zmluvu o vydávaní osôb.



Opatrenia, ktoré Nemecko a Francúzsko navrhli ostatným ministrom zahraničných vecí Európskej únie, by sa mohli implementovať aj bez podpory ďalších členov EÚ.



Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína koncom júna uviedla do platnosti, vyvolal obavy medzi prodemokratickými aktivistami v Hongkongu a taktiež si vyslúžil kritiku od zahraničných vlád. Mnohí sa totiž obávajú, že táto právna norma bude v Hongkongu použitá na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



Británia, Austrália a Kanada už začiatkom júla dočasne zrušili s Hongkongom zmluvy o vydávaní osôb.