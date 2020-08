Nemecko zaviedlo povinnú karanténu pre takmer celé Španielsko

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecko v piatok umiestnilo na zoznam vysoko rizikových krajín - v súvislosti so šírením koronavírusu - celé Španielsko s výnimkou Kanárskych ostrovov, informovala agentúra AFP.



Cestujúci vracajúci sa do Nemecka zo Španielska sa budú musieť podrobiť bezplatnému testu na nový koronavírus a čakať na jeho výsledky v karanténe.



Nemecko od minulej soboty (8. augusta) povinne zaviedlo tieto testy pre všetky osoby prichádzajúce z rizikových krajín. Po jeho absolvovaní sa ľudia do oznámenia výsledkov musia zdržiavať v domácej izolácii.



Štátny Inštitút Roberta Kocha (RKI) vyhlásil za rizikovú oblasť v súvislosti s koronavírusom celé Španielsko - okrem Kanárskych ostrovov. Za rizikovú RKI vyhlásil aj ostrov Malorka, ktorý je veľmi vyhľadávaný nemeckými turistami.



Spojené kráľovstvo koncom júla ako prvá z európskych krajín zaviedlo povinnú 14-dňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska, pripomína AFP. Francúzsko neskôr vydalo odporúčanie, aby obyvatelia necestovali do španielskeho regiónu Katalánsko.



Počet potvrdených nových prípadov nákazy v Nemecku sa v poslednom období mierne zvýšil, uvádza na svojej webovej stránke nemecký denník Der Tagespiegel. Zdravotnícke úrady v krajine podľa RKI vo štvrtok hlásili 1449 nových prípadov nákazy za obdobie posledných 24 hodín.