Nemecko zažilo od 7. októbra takmer 1000 antisemitských incidentov

Berlín 28. novembra (TASR) - Celkovo 994 antisemitských incidentov zaznamenali v Nemecku v prvom mesiaci vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



Je to 29 prípadov za deň, teda o 320 percent viac, než bol denný priemer v roku 2022, informovalo v utorok v Berlíne Stredisko pre výskum a informácie o antisemitizme (RIAS).



Toto hodnotenie pokrýva obdobie od 7. októbra do 9. novembra 2023. Mnohí Židia zažívali v každodennom živote protisemitské incidenty a necítili sa bezpečne, uviedol RIAS.



V 59 prípadoch sa incidenty stali v blízkom okolí Židov. V meste Giessen v nemeckej spolkovej krajine Hesensko sa napríklad dvaja muži násilím dostali do bytu Izraelčana, aby odstránili izraelskú vlajku visiacu z okna.



Na vzostupe je tiež antisemitská a protiizraelská propaganda na univerzitách, kde nahlásili 37 antisemitských incidentov. Židovskí študenti povedali, že spolužiaci ich obviňovali z činov Izraela. Niektorí museli prestať chodiť na univerzitu.



Tieto údaje sú alarmujúce, ale nie prekvapujúce, uviedla predsedníčka Únie židovských študentov v Nemecku Hanna Veilerová.



"Mladí Židia od 7. októbra bez prestávky hlásia, ako veľmi narástol antisemitizmus, ktorý cítia vo svojich každodenných životoch, predovšetkým v súvislosti s univerzitami," dodala Veilerová.



RIAS hlásilo 177 antisemitských zhromaždení po celej krajine. Prispeli k tomu podľa neho aj dezinformácie. Ako príklad uviedlo neoverené správy o údajnom útoku izraelskej armády na nemocnicu al-Ahlí v meste Gaza v palestínskej enkláve Pásmo Gazy 17. októbra.



"Propaganda Hamasu má väčší vplyv na počet a priebeh demonštrácií v Nemecku než samotné činy izraelskej armády," upozornil riaditeľ RIAS-u Benjamin Steinitz.