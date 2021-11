Nemecký minister zdravotníctva: Krajina zažíva pandému nezaočkovaných

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecko zažíva "masívnu" pandémiu nezaočkovaných, vyhlásil v stredu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Politik zároveň vyzval na prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, informovala agentúra DPA.



"V súčasnosti zažívame hlavne pandémiu nezaočkovaných, a je masívna. V niektorých regiónoch Nemecka opäť dochádzajú lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti," uviedol Spahn pre novinárov.



Nemecko má zhruba 83 miliónov obyvateľov a je najľudnatejším štátom Európy. V súčasnosti v spolkovej republike bojujú so štvrtou vlnou koronavírusovej pandémie, pričom v uplynulých týždňoch dosiahla sedemdňová incidencia – teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov – najvyššie hodnoty od mája tohto roku.



Za uplynulých 24 hodín podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v Nemecku pribudlo viac ako 20.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a 194 súvisiacich úmrtí.



V krajine je zaočkovaných viac ako 66 percent populácie, avšak Spahn vyjadril znepokojenie nad spomalením očkovania i nad tým, že stále ostáva nezaočkovaných množstvo ľudí vo veku 18–59 rokov.



Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Nemecku Spahn vyzval na prísnejšie kontrolovanie potvrdení o očkovaní či negatívnom teste alebo prekonaní koronavírusovej choroby.



Spahn dokonca navrhuje, aby v okresoch s najhoršou epidemiologickou situáciou povolili vstup na niektoré podujatia a do niektorých prevádzok len tým, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Tento systém je v Nemecku známy ako 2G.



"Nemá to nič spoločné s vakcinačným šikanovaním. Súvisí to s tým, aby sme sa vyhli preťaženiu zdravotníckeho systému," uviedol Spahn.



Posledným odporúčaním šéfa nemeckého rezortu zdravotníctva je vyvinutie väčšieho tlaku na podávanie tretej posilňujúcej vakcinačnej dávky, ktoré sa v súčasnosti podľa neho nerealizuje v dostatočnom rozsahu.