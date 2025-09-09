< sekcia Zahraničie
Nemecko zaznamenalo nárast antisemitských trestných činov
Tieto údaje vyplývajú z reakcie spolkovej vlády v Berlíne na otázku strany Ľavica, ku ktorej mala prístup agentúra DPA.
Autor TASR
Berlín 9. septembra (TASR) - Polícia zaznamenala v Nemecku v druhom štvrťroku tohto roka nárast trestných činov spojených s antisemitizmom v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024. Tieto údaje vyplývajú z reakcie spolkovej vlády v Berlíne na otázku strany Ľavica, ku ktorej mala prístup agentúra DPA, píše TASR.
Od apríla do júna zaznamenala nemecká polícia dovedna 899 antisemitských trestných činov. V rovnakom štvrťroku minulého roka tento počet predstavoval 715. Tieto údaje však nezahŕňajú neskoršie hlásenia, keďže často trvá dlhšie, kým sa určí, či bol daný trestný čin ideologicky motivovaný, dopĺňa DPA.
Z týchto trestných činov polícia spolu 451 klasifikovala ako motivované pravicovým extrémizmom a 322 ako súvisiace so „zahraničnou ideológiou“. Celkovo 15 ľudí utrpelo počas tohto štvrťroka pri antisemitských trestných činoch ľahké zranenia.
Nemecká ľavicová poslankyňa Clara Büngerová kritizovala prístup vlády a uviedla, že sa robí príliš málo na boj proti antisemitizmu a ochranu židovského národa v Nemecku. Varovala tiež, že označovanie legitímnych protestov proti vojenským akciám Izraela za antisemitské alebo ich kriminalizovanie nijako neprispieva k boju proti antisemitizmu.
Büngerová dodala, že rovnako škodlivé je, keď nemeckí politici prezentujú antisemitizmus ako importovaný problém, ktorý možno riešiť vyhostením alebo deportáciami, čím podľa nej bagatelizujú realitu antisemitizmu v Európe.
