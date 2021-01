Nemecko zaznamenalo nový rekord v počte úmrtí na COVID-19

Berlín 8. januára (TASR) - Nemecko zaznamenalo rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Podľa piatkových informácií Inštitútu Roberta Kocha zomrelo za uplynulých 24 hodín 1188 ľudí. Krajina zároveň sprísňuje lockdown, ktorý by mal platiť najmenej do konca januára, uviedla agentúra DPA.



Počet infikovaných sa zvýšil o 31.795 - ide tiež o jeden z najvýraznejších denných prírastkov. Novým koronavírusom sa celkovo nakazilo 1,8 milióna ľudí, z nich 38.795 nákaze podľahlo.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že skutočná miera nákazy v krajine nebude jasná do 17. januára, keďže terajšie čísla sú poznačené spomalením testovania počas Vianoc a Nového roka.



Nemecko zatvorilo školy, väčšinu obchodov, bary, reštaurácie a rekreačné i kultúrne zariadenia v rámci opatrení, ktoré od začiatku novembra postupne sprísňovalo.



Spolková kancelárka a predstavitelia krajinských vlád sa v utorok dohodli na sprísnení pravidiel pri stretávaní sa ľudí; predchádzajúce pravidlo o dvoch domácnostiach a maximálne piatich ľuďoch obmedzili na jedného človeka.



Okresy s viac ako 200 infikovanými na 100.000 obyvateľov v priebehu siedmich dní povolia obyvateľom cestovať len v okruhu 15 kilometrov, hoci niektoré spolkové krajiny sa toto pravidlo zdráhajú prijať.



O prípadnom rozšírení opatrení sa bude rozhodovať na stretnutí Merkelovej s krajinskými premiérmi 25. januára.