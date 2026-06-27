< sekcia Zahraničie
Nemecko zaznamenalo nový teplotný rekord, namerali 41,5 stupňa Celzia
Ešte v sobotu a v nedeľu by mohli teploty v Nemecku podľa DWD vyskočiť až ku 42 stupňom Celzia.
Autor TASR
Berlín 27. júna (TASR) - Nemecko zaznamenalo v sobotu nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia. S odvolaním sa na Nemeckú meteorologickú službu (DWD) o tom informovala agentúra AFP.
Predchádzajúci rekord padol iba v piatok, keď sa teplota v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko vyšplhala na 41,3 stupňa Celzia. Predtým bola rekordná teplota nižšia o 0,1 stupňa Celzia zaznamenaná 25. júla 2019.
Ešte v sobotu a v nedeľu by mohli teploty v Nemecku podľa DWD vyskočiť až ku 42 stupňom Celzia.
Súčasná vlna horúčav, ktorá v Európe prekonala viacero teplotných rekord, sa zo západnej časti kontinentu presúva do jeho stredu a na Balkán.
Predchádzajúci rekord padol iba v piatok, keď sa teplota v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko vyšplhala na 41,3 stupňa Celzia. Predtým bola rekordná teplota nižšia o 0,1 stupňa Celzia zaznamenaná 25. júla 2019.
Ešte v sobotu a v nedeľu by mohli teploty v Nemecku podľa DWD vyskočiť až ku 42 stupňom Celzia.
Súčasná vlna horúčav, ktorá v Európe prekonala viacero teplotných rekord, sa zo západnej časti kontinentu presúva do jeho stredu a na Balkán.