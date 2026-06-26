< sekcia Zahraničie
Nemecko zaznamenalo predbežný teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia
Predpokladá sa, že teploty tento víkend dosiahnu alebo prekročia 40 stupňov aj v iných častiach krajiny vrátane metropoly Berlín.
Autor TASR
Berlín 26. júna (TASR) - Nemecko v piatok zaznamenalo zatiaľ predbežný teplotný rekord v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko. Teplota sa tam údajne vyšplhala na 41,3 stupňa Celzia, uviedla Nemecká meteorologická služba (DWD). Ak sa táto hodnota potvrdí, prekoná predchádzajúci rekord 41,2 stupňa nameraný 25. júla 2019. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
DWD však upozornila, že údaje sa po vykonaní kontrol kvality môžu znížiť. Meteorologická služba zároveň uviedla, že v piatok padlo niekoľko rekordov vrátane doteraz najteplejšieho júnového dňa z 30. júna 2019, keď v meste Bernburg v strednej časti Nemecka namerali teplotu 39,6 stupňa Celzia.
Prekonaná bola aj doterajšia najvyššia teplota v Sársku, ktorá 25. júla 2019 dosiahla 40,2 stupňa.
Podľa meteorologickej služby hlásili extrémne horúčavy aj ďalšie oblasti - v meste Bad Kreuznach v spolkovej krajine Porýnie-Falcko a v meste Kitzingen v Bavorsku dosiahli popoludní teploty 40,7 stupňa Celzia.
Predpokladá sa, že teploty tento víkend dosiahnu alebo prekročia 40 stupňov aj v iných častiach krajiny vrátane metropoly Berlín.
DWD však upozornila, že údaje sa po vykonaní kontrol kvality môžu znížiť. Meteorologická služba zároveň uviedla, že v piatok padlo niekoľko rekordov vrátane doteraz najteplejšieho júnového dňa z 30. júna 2019, keď v meste Bernburg v strednej časti Nemecka namerali teplotu 39,6 stupňa Celzia.
Prekonaná bola aj doterajšia najvyššia teplota v Sársku, ktorá 25. júla 2019 dosiahla 40,2 stupňa.
Podľa meteorologickej služby hlásili extrémne horúčavy aj ďalšie oblasti - v meste Bad Kreuznach v spolkovej krajine Porýnie-Falcko a v meste Kitzingen v Bavorsku dosiahli popoludní teploty 40,7 stupňa Celzia.
Predpokladá sa, že teploty tento víkend dosiahnu alebo prekročia 40 stupňov aj v iných častiach krajiny vrátane metropoly Berlín.