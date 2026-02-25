< sekcia Zahraničie
Nemecko zaznamenalo prudký nárast islamistického obsahu na internete
V uplynulých piatich rokoch sa počet žiadostí o odstránenie takéhoto obsahu pohyboval medzi 7240 až 13.903 ročne.
Autor TASR
Berlín 25. februára (TASR) - Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) zaznamenal v roku 2025 prudký nárast islamistického obsahu na internete. Poskytovateľom služieb v tejto súvislosti adresoval približne 23.000 žiadostí o odstránenie obsahu, vyplýva z vyjadrenia vlády v Berlíne. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.
V uplynulých piatich rokoch sa počet žiadostí o odstránenie takéhoto obsahu pohyboval medzi 7240 až 13.903 ročne. Oznámenia upozorňujú platformy na porušenia ich vlastných zmluvných podmienok a úrad ich žiada o odstránenie daného materiálu.
Z údajov ďalej vyplýva, že miera odstraňovania takéhoto obsahu sa výrazne zlepšila. Spolková vláda uviedla, že v roku 2025 bolo odstránených až 96 percent nahlásených islamistických príspevkov, čo oproti roku 2024 znamená nárast približne o 90 percent a oproti roku 2023 o zhruba 80 percent.
Separátne od takýchto oznámení sú vydávané aj formálne príkazy na odstránenie podľa nariadenia EÚ, keď je identifikovaný teroristický obsah. V týchto prípadoch musia poskytovatelia materiál vymazať do jednej hodiny alebo zablokovať prístup k nemu v celej Európskej únii.
Úrady v Nemecku v roku 2025 vydali dovedna 215 takýchto príkazov a všetky boli vykonané, uviedla vláda. V roku 2024 bolo poskytovateľom pôsobiacim v EÚ odoslaných 462 príkazov na odstránenie, pričom vykonaných bolo približne 96 percent z nich.
Nemecké Spoločné internetové centrum (GIZ), ktoré bolo zriadené v roku 2007, koordinuje úsilie o odhaľovanie extrémistického obsahu online a posudzovanie potenciálnych hrozieb. Medzi účastníkmi tohto centra sú aj BKA a Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV).
Za odstraňovanie nelegálneho obsahu zodpovedajú jednotlivé spolkové krajiny, zatiaľ čo nemecká spolková vláda im v tom môže poskytnúť podporu. BKA má v prípadoch týkajúcich sa teroristického materiálu vlastný mandát.
Nárast žiadostí o odstránenie islamistického obsahu je dávaný do súvislosti so zvýšenou mierou zamerania sa na jednotlivých používateľov internetu v Nemecku, ako aj na tzv. islamské „našídy“ - náboženské spevy alebo piesne, ktoré však môžu „obsahovať aj islamistickú propagandu alebo teroristické podnecovanie k násiliu“, cituje DPA.
