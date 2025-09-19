< sekcia Zahraničie
Nemecko zaznamenalo prvý pokles v počte migrantov od roku 2011
Na konci roka 2024 žilo v Nemecku približne 3,55 miliónov utečencov.
Autor TASR
Berlín 19. septembra (TASR) - Celkový počet utečencov žijúcich v Nemecku sa po prvýkrát od roku 2011 mierne znížil, informuje agentúra DPA podľa údajov vlády, píše TASR.
Na konci roka 2024 žilo v Nemecku približne 3,55 miliónov utečencov. V prvej polovici tohto roka sa ich počet znížil o približne 50.000, teda na asi 3,5 miliónov.
Najnovší údaj zahŕňa ľudí s rôznym pobytovým statusom, od tých, ktorí prišli nedávno, až po dlhodobých rezidentov. Sú medzi nimi aj utečenci z Ukrajiny, dodáva DPA.
Podľa strany Ľavica (Die Linke) pokles zapríčinilo viacero faktorov ako deportácie, dobrovoľné návraty migrantov do vlasti aj získanie nemeckého občianstva.
Z približne 3,5 milióna utečencov má v súčasnosti neistý status asi 492.000 osôb, vrátane žiadateľov o azyl a ľudí s dočasným povolením. Na konci júla žilo v Nemecku aj 1,27 milióna utečencov z Ukrajiny.
Clara Büngerová zo strany Ľavica uviedla, že pokles nie je „dôvodom na oslavu“, a poukázala na to, že faktorov, ktoré nútia ľudí utekať zo svojich vlastí, je vo svete v súčasnosti viac než v posledných rokoch.
