Nemecko zaznamenalo rekordný nárast nakazených

Berlín 10. decembra (TASR) - Nemecko z posledných 24 hodín zaznamenalo rekordných 23.679 prípadov nákazy koronavírusom. Informoval o tom vo štvrtok ráno Inštitút Roberta Kocha (RKI).



Predchádzajúci denný rekord v počte novonakazených padol v Nemecku 20. novembra, keď bolo potvrdených 23.648 prípadov.



Za uvedené obdobie pribudlo aj 440 súvisiacich úmrtí. Deň predtým zomrelo 590 ľudí, čo bol najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.



V Nemecku evidujú celkovo 20.372 obetí koronavírusu a 1.242.203 infikovaných. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo približne 922.100 osôb.



Počet nakazených aj úmrtí v Nemecku stále narastá a napriek aktuálnemu čiastočnému lockdownu sa situáciu nedarí dostať pod kontrolu.



Spolková kancelárka Angela Merkelová preto v stredu vyzvala všetkých obyvateľov, aby pred Vianocami obmedzili spoločenské kontakty a dodržiavali všetky platné opatrenia, aby to neboli ich posledné sviatky so starými rodičmi. Vyslovila sa pritom za zavedenie prísnejšieho lockdownu v Nemecku po skončení vianočných sviatkov, ktorý by mal trvať minimálne do 10. januára.