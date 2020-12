Nemecko zaznamenalo rekordný nárast nakazených i úmrtí

Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecko za posledných 24 hodín zaznamenalo rekordných 29.875 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Je to o 6196 viac ako deň predtým, informoval v piatok Inštitút Roberta Kocha (RKI).



Za uvedené obdobie pribudlo aj 598 súvisiacich úmrtí, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Deň predtým zomrelo 590 ľudí, čo bol doterajší rekord.



V Nemecku evidujú celkovo 20.970 obetí koronavírusu SARS-CoV-2 a 1.272.078 infikovaných. Podľa odhadov RKI sa uzdravilo približne 942.100 osôb.



Napriek aktuálnemu čiastočnému lockdownu sa situáciu v Nemecku nedarí dostať pod kontrolu. Medzi jednotlivými spolkovými krajinami existujú veľké rozdiely v počte infikovaných. Najhoršie je na tom Sasko so sedemdňovou incidenciou 313 nakazených 100.000 obyvateľov pred Durínskom (195) a Bavorskom (188). Najnižšie hodnoty majú Šlezvicko-Holštajnsko (68), Meklenbursko-Predpomoransko (71) a Dolné Sasko (79).



Týždňová incidencia v celom Nemecku dosahuje podľa RKI rekordnú úroveň 156 prípadov na 100.000 obyvateľov. Na začiatku čiastočného lockdownu to bolo okolo 120 prípadov, pričom cieľom je dosiahnuť menej ako 50 prípadov, aby bolo možne trasovať kontakty nakazených. Spolková kancelárka Angela Merkelová v stredu vyzvala všetkých obyvateľov, aby pred Vianocami obmedzili spoločenské kontakty a dodržiavali všetky platné opatrenia. V nedeľu bude rokovať s premiérmi všetkých 16 spolkových krajín o zavedení ešte prísnejších opatrení, než aké platia doteraz.