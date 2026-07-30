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Nemecko zaznamenalo takmer 10.000 úmrtí spojených s horúčavami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Inštitút vo svojej týždennej správe uviedol, že v celej krajine bolo do 19. júla zaznamenaných približne 9800 úmrtí spojených s vysokými teplotami.

Autor TASR
Berlín 30. júla (TASR) - V Nemecku tento rok podľa odhadov zaznamenali takmer 10.000 úmrtí súvisiacich s horúčavami. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Inštitút vo svojej týždennej správe uviedol, že v celej krajine bolo do 19. júla zaznamenaných približne 9800 úmrtí spojených s vysokými teplotami. Toto číslo je pritom vyššie než bilancia za ktorýkoľvek celý rok od roku 2016, upozornil inštitút.

Nemecko zasiahlo toto leto už niekoľko vĺn horúčav, pričom koncom júna bol v krajine dosiahnutý nový teplotný rekord. Meteorológovia očakávajú, že počas najnovšej vlny, ktorá krajinu zasiahla, dosiahnu vo štvrtok teploty až 39 stupňov Celzia.
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