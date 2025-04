Nemecko zaznamenalo vo februári pokles žiadostí o azyl

Berlín 7. apríla (TASR) - Po prvý raz za niekoľko mesiacov bol počet nových žiadostí o azyl v Nemecku vo februári nižší ako v iných štátoch Európskej únie. Krajina sa tak zaradila za Francúzsko či Španielsko, uvádzajú nové údaje zverejnené v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) ozrejmil, že vo februári sa v Nemecku podalo celkovo 12.775 žiadostí o azyl, pričom vo Francúzsku ich zaregistrovali 13.080 a v Španielsku 12.975. V roku 2024 pritom Nemecko zaznamenalo celkovo 250.615 žiadostí o azyl, čím značne predbehlo Španielsko so 166.175 a Taliansko so 158.605 žiadosťami.



V marci počet žiadostí o azyl podaných v Nemecku klesol na 10.647, čo je o 19,7 percenta menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň je to 45,3-percentný pokles v porovnaní s minuloročným marcom. Došlo k tomu v dôsledku prudkého zníženia počtu žiadostí podaných prisťahovalcami zo Sýrie, Afganistanu a Turecka.



Porovnanie pre celú EÚ doposiaľ nie je k dispozícii.



V rámci Európskej únie Nemecko zvyčajne s prevahou dominuje v počte žiadostí o azyl v porovnaní s ďalšími krajinami na popredných miestach, akými sú Španielsko, Francúzsko a Taliansko, uviedla DPA ešte v januári.