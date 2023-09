Zbrojovka Rheinmetall dodá na Ukrajinu 40 bojových vozidiel pechoty

Düsseldorf 11. septembra (TASR) – Nemecká zbrojovka Rheinmetall dostala ďalšiu niekoľkomiliónovú objednávku obrnených vozidiel pre Ukrajinu pohybujúcu sa vo vyšších dvojciferných číslach. Spoločnosť to uviedla v pondelkovom vyhlásení, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Podľa vyhlásenia Rheinmetallu ide o opravu a modernizáciu 40 kusov starších bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder. Vozidlá majú byť dodané Ukrajine do konca roka.



Objednávku platí nemecká vláda, aby sa Ukrajina mohla lepšie brániť proti ruskej vojenskej agresii.



Spoločnosť Rheinmetall už Kyjevu dodala 60 BVP Marder. Z nich 20 poskytli z vlastných zásob nemecké ozbrojené sily a do konca roka stúpne počet BVP dodaných Ukrajine na 100.



Najväčšia nemecká zbrojovka na Ukrajinu posiela aj ďalšiu techniku vrátane modernizovaných tankov Leopard a nedávno to bola munícia pre nemecký samohybný protilietadlový systém Gepard.