Nemecko: Zelení budú možno otvorení vývozu zbraní na Ukrajinu

Berlín 25. mája (TASR) - Líder nemeckej strany Zelených, ktorá dosahuje v prieskumoch verejnej mienky pred septembrovými parlamentnými voľbami vysoké preferencie, počas návštevy Ukrajiny naznačil, že jeho strana bude možno otvorená vývozu zbraní Kyjevu. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Tieto výroky však dostali politika Roberta Habecka zo strany Zelených doma do problémov, lebo podľa konkurenčných strán to ukazuje, že Zelení nie sú spôsobilí vykonávať posty vo vláde.



Vývoz zbraní bol pre Zelených vždy citlivou témou, pretože majú korene v pacifizme. Možnosť dosiahnuť po voľbách skutočnú moc vo vláde na celonárodnej úrovni však obrátila pozornosť na mnohé tradičné postoje strany vrátane jej zahraničnej politiky.



V návrhu straníckeho manifestu sa uvádza, že Zelení chcú ukončiť "európske exporty zbraní do oblastí postihnutých vojnou a krízou, a to pomocou reštriktívnych kontrol vývozu".



Spolupredseda strany Habeck však v utorok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že "človek nemôže odmietnuť iným pomoc, vďaka ktorej si pomôžu sami". Spresnil: "Boli by to zbrane na sebaobranu."



Konflikt medzi vládnymi vojakmi a separatistami na východe Ukrajiny si za posledných sedem rokov vyžiadal životy približne 13.000 ľudí, ako odhaduje OSN.



Habeck po rozhovoroch so Zelenským odcestoval aj na východ a navštívil tam frontovú líniu.



Dve strany nemeckej veľkej koalície, kresťanskí demokrati (CDU) a sociálni demokrati (SPD), Habecka kritizovali. Posielanie zbraní na Ukrajinu "využije Rusko ako zámienku na poslanie svojich vojakov" do tejto oblasti, vyhlásil Jürgen Hardt z CDU.



Rolf Mützenich z SPD povedal, že výrok Habecka ukázal, akí "nespôsobilí na vládnutie a neúprimní" sú Zelení.



Spojené štáty na rozdiel od Nemecka poslali dodávky zbraní na Ukrajinu, pričom sa očakávajú aj ďalšie, keďže napätie na východe Ukrajiny sa najnovšie zvýšilo, dodala DPA.