Zelenskyj osobne pricestuje do Berlína na videokonferenciu o Ukrajine
Videokonferencie, na ktorých budú európski, ukrajinskí a americkí predstavitelia hovoriť o situácii na Ukrajine, organizuje spolkový kancelár Friedrich Merz.
Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestuje do Berlína, aby sa osobne zúčastnil na videokonferencii so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom o budúcnosti Ukrajiny. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Príchod Zelenského sa v nemeckej metropole očakáva na poludnie, dodáva DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia spolkovej vlády.
Na spomínaných videokonferenciách by sa mali okrem Zelenského a Trumpa zúčastniť aj americký viceprezident J. D. Vance, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Mark Rutte aj lídri Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska a Fínska, priblížil ešte v pondelok hovorca nemeckej vlády.
Berlín uviedol, že rokovania sa budú zameriavať na súčasnú situáciu na Ukrajine s ohľadom na plánované piatkové stretnutie amerického prezidenta Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. Dodal, že diskusia sa bude týkať aj „ďalších krokov na vyvíjanie tlaku na Rusko“, ako aj na „prípravy na možné mierové rokovania a súvisiace otázky územných nárokov a bezpečnosti“.
