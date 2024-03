V Nemecku vyhovejú rušňovodičom a skrátia im pracovný týždeň

Berlín 26. marca (TASR) - Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn urobila výrazné ústupky a dohodla s odborovou organizáciou rušňovodičov GDL na postupnom skrátení pracovného týždňa z 38 na 35 hodín bez zníženia mzdy, aby predišla ďalším štrajkom. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.



Nemecký železničný dopravca a odborári dosiahli dohodu v zmienenom spore už v pondelok, jej podrobnosti však zverejnili až teraz. Podľa dohody sa má 35-hodinový pracovný týždeň zaviesť postupne, a to do roku 2029. Deutsche Bahn v tomto smere odborom ustúpila. Navrhovala im totiž 36-hodinový pracovný týždeň, odbory však trvali na požiadavke 35 hodín.



V priebehu utorka by mali obe strany sporu zverejniť ďalšie podrobnosti dosiahnutej dohody.



Rušňovodiči od novembra svoje požiadavky podporili viacerými štrajkmi. Ich protesty ochromili železničnú dopravu a skomplikovali v životy tisícom cestujúcich.