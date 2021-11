DOŽIVOTNÝ TREST: 28-ročná žena zavraždila svojich päť detí

Berlín 4. novembra (TASR) - Súd v nemeckom meste Wuppertal vymeral vo štvrtok doživotný trest 28-ročnej žene za vraždu jej piatich detí. Prokuratúra jej konanie označila za obzvlášť "zlomyseľné", informovala agentúra AFP.



Ženu, identifikovanú ako Christiane K., uznali za vinnú z utopenia alebo udusenia jej detí vo vani v septembri 2020.



Telá troch dievčat vo veku jeden, dva a tri roky a ich dvoch bratov vo veku šesť a osem rokov našli v byte v meste Solingen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe krajiny. Usmrtené deti boli vo svojich posteliach zabalené v uterákoch.



Žena sa potom na železničnej stanici v krajinskej metropole Düsseldorf sama pokúsila o samovraždu skokom pod vlak. Utrpela zranenia, nebola však v ohrození života. Jej šieste dieťa, chlapec, ktorý mal v tom čase 11 rokov, bol vtedy v škole.



Prokuratúra tvrdila, že matka pred zabitím primiešala deťom do nápojov upokojujúce lieky. Za tento "zlomyseľný" skutok obžaloba žiadala pre ňu doživotie, keďže podľa nej Christiane K. využila nevinnosť a bezbrannosť svojich detí. Sudcovia vylúčili možné predčasné prepustenie na slobodu po 15 rokoch.



Prokuratúra uviedla, že Christiane K. konala v hneve po tom, čo videla fotografiu svojho manžela – s ktorým už nežila – s novou priateľkou. Podľa prokuratúry mu napísala, že už svoje deti nikdy neuvidí.



Christiane K. vyhlásila, že je nevinná, a tvrdila, že do bytu vošiel maskovaný muž a zabil jej deti. Vyšetrovatelia však nenašli žiadne dôkazy, ktoré by jej tvrdenia podporili a sudcovia zamietli žiadosť obhajoby o oslobodenie obžalovanej.