Nemecko žiada Izrael o vysvetlenie po zabití novinárov z al-Džazíry

Na nedatovanej snímke z videa zverejnenej v pondelok 11. augusta 2025 je počas živého vstupu v meste Gaza novinár, korešpondent al-Džazíry Anás aš-Šaríf, ktorý zahynul spolu s ostatnými novinármi počas izraelských leteckých útokov v Pásme Gazy. Foto: TASR/AP

Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí bolo v Pásme Gazy od začiatku vojny v tejto enkláve v októbri 2023 zabitých 200 novinárov.

Autor TASR
Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecko vyzvalo Izrael, aby vysvetlil letecký útok na mesto Gaza, pri ktorom boli zabití šiesti zamestnanci arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra. Podľa nemeckého rezortu diplomacie je zabíjanie zamestnancov médií „absolútne neprijateľné“, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

„Keď dôjde k takémuto zabíjaniu, ako sa to stalo teraz, zodpovedná strana musí jasne a transparentne vysvetliť, prečo to považovala za potrebné,“ povedal v pondelok hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí a dodal, že k tomu zatiaľ nedošlo.

Rezort zdôraznil, že novinári musia byť chránení, a Izrael podľa neho musí odôvodniť akékoľvek narušenie tejto ochrany. „Z nášho pohľadu sa teraz od Izraela očakáva, že sa poskytne najtransparentnejšie a najzrozumiteľnejšie vysvetlenie,“ pokračoval hovorca. Úrady musia zabezpečiť, aby reportéri v Gaze mohli vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne, dodal.

Al-Džazíra v Gaze v nedeľu oznámila, že pri izraelskom útoku zahynul novinár Anás aš-Šaríf, ktorý sa v tom čase nachádzal v stane pre žurnalistov umiestnenom pred hlavným vchodom do nemocnice, ako aj jej ďalší piati zamestnanci.

Izraelské ozbrojené sily (IDF) potvrdili, že cieľom ich útoku bol „terorista“ aš-Šaríf, ktorý sa vydával za novinára al-Džazíry. Podľa IDF bol „vodcom teroristickej bunky teroristickej organizácie Hamas a bol zodpovedný za raketové útoky na izraelských civilistov a jednotky IDF“. Izraelská armáda podľa al-Džazíry neposkytla žiadne dokumenty overené nezávislými medzinárodnými orgánmi, ktoré by to dokazovali.

Útok odsúdil aj Nemecký zväz novinárov (DJV). Jeho predseda Mika Beuster povedal, že aj keby aš-Šaríf bol militant, neospravedlňovalo by to bombardovanie stanu, ktorý používali novinári.

