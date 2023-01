Nemecko žiada okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti Navaľnému

Berlín 13. januára (TASR) — Nemecká vláda v piatok vyzvala na bezodkladné poskytnutie "okamžitej a úplnej" zdravotnej starostlivosti ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému, ktorý bol odsúdený za viaceré trestné činy. Takisto žiada jeho prepustenie, keďže je vo väzení na základe "politicky motivovaného rozsudku“. TASR správu prevzala z agentúry AFP, citujúcej hovorkyňu vlády v Berlíne Christiane Hoffmannovú.



Väznený kritik Kremľa Navaľnyj na stredajšom súdnom pojednávaní povedal, že má horúčku a ďalšie príznaky chrípky. Vedenie väznice mu však podľa jeho slov odmieta poskytnúť nemocničnú liečbu, ako aj základné lieky.



Stovky ruských lekárov sa v uplynulých dňoch obránili na ruské úrady otvoreným listom, v ktorom žiadajú, aby prestali so šikanovaním a mučením Navaľného a poskytli mu adekvátnu zdravotnú starostlivosť.



Navaľnyj si vo väznici IK-6 vo Vladimírskej oblasti, vzdialenej približne 260 kilometrov východne od Moskvy, odpykáva dva tresty: za porušenie pravidiel podmienečného trestu a za spreneveru.



Navaľného zatkli v januári 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa v lete 2020 liečil z otravy nervovoparalytickou látkou novičok. Navaľnyj zo zosnovania útoku obvinil Putina, čo však Kremeľ poprel.



Navaľnyj bol následne odsúdený na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienok predchádzajúceho podmienečného prepustenia, ktorého sa údajne dopustil počas rekonvalescencie v zahraničí. Už pôvodný rozsudok bol Navaľného prívržencami vo všeobecnosti považovaný za nespravodlivý a vynesený na záver procesu v politicky motivovanom prípade.



V marci minulého roka bol Navaľnyj v inom prípade odsúdený na deväť rokov väzenia za spreneveru a pohŕdanie súdom. On i jeho podporovatelia považujú aj tento súdny proces za politicky motivovaný.