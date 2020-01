Nemecko žiada sankcie pre krajiny, ktoré vyvážajú zbrane do Líbye

Berlín 27. januára (TASR) - Na zavedenie sankcií voči krajinám, ktoré vyvážajú zbrane do Líbye napriek zbrojnému embargu, vyzval v pondelok v Berlíne nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Urobil tak na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom diplomacie Európskej únie Josepom Borrellom, informovala agentúra DPA.



Maas a Borrell zdôraznili, že najnovší medzinárodný mierový plán pre Líbyu, na ktorom sa zástupcovia krajín dohodli na januárovom summite v Berlíne, je len prvým krokom k vyriešeniu už desať rokov trvajúceho vojnového konfliktu v Líbyi.



Svetoví lídri sa v nemeckej metropole dohodli na dodržiavaní zbrojného embarga a jeho prísnejšej kontrole, ako aj na tom, že nebudú poskytovať ďalšiu vojenskú podporu bojujúcim stranám v Líbyi, kým tam trvá prímerie.



Maas požaduje, aby sa mierový plán pre Líbyu stal súčasťou rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). Tento krok by umožnil, aby sa na krajiny, ktoré porušia zbrojné embargo, vzťahovali sankcie. "Nikto neveril, že existuje rýchle riešenie," povedal Maas v reakcii na správu OSN zverejnenú cez víkend, ktorá konštatovala ignorovanie dohodnutého zbrojného embarga.



"Takéto druhy problémov nie je možné vyriešiť za jednu noc; potrebujeme však niekde začať," dodal Borrell, ktorý ocenil Nemecko za to, že tento proces odštartovalo.



Ďalšou z hlavných tém na stretnutí Maasa s Borrellom, ktorý do Nemecka pricestoval po prvý raz, odkedy sa stal šéfom diplomacie EÚ, bola aj iránska jadrová dohoda.



Maas aj Borrell zdôraznili, že Európania sú odhodlaní nájsť diplomatické riešenie s cieľom zachrániť jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015.



Británia, Francúzsko a Nemecko spustili v polovici januára mechanizmus na riešenie sporov zahrnutý v jadrovej dohode s Iránom, ktorý Borrel koordinuje.



Západoeurópski signatári dohody sa spolu s Ruskom a Čínou snažia jadrovú dohodu zachovať po tom, ako od nej v roku 2018 po rozhodnutí prezidenta Trumpa odstúpili Spojené štáty.