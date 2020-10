Nemecko žiada Turecko o uvoľnenie napätia v Stredomorí

Berlín 13. októbra (TASR) – Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v utorok vyzval Turecko na uvoľnenie napätia v oblasti východného Stredomoria, kde sa Ankara sporí s Gréckom o ložiská ropy a zemného plynu, ako aj o námorné hranice. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister sa tak vyjadril v utorok pred odchodom na návštevu Grécka a Cypru, ktorým zároveň prisľúbil plnú solidaritu Nemecka. Na návštevu Turecka sa Maas zatiaľ nechystá, píše agentúra DPA.



Šéf nemeckej diplomacie zároveň varoval Turecko pred ďalšími provokáciami, čo je podľa neho podmienkou na začatie diplomatických rokovaní. Rozhovory na tému eskalujúcej situácie vo východnom Stredomorí by mohli diplomati viesť na summite EÚ, ktorý v Bruseli začne vo štvrtok 15. októbra.



„Ak Turecko obnoví prieskum ložísk zemného plynu v sporných oblastiach vo východnom Stredomorí, znamenalo by to zásadný krok späť v úsilí o deeskaláciu situácie a rozvoj vzťahov medzi EÚ a Tureckom," uviedol Maas.



Maas sa v utorok stretne s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadisom a ministrom zahraničných vecí Nikosom Christodulidisom. Následne odcestuje do Atén, kde bude rokovať s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a šéfom gréckej diplomacie Nikosom Dendiasom.



Turecko v pondelok opätovne vyslalo do východnej časti Stredozemného mora plavidlo Oruč Reis, ktoré bude južne od gréckeho ostrova Kastelorizo vykonávať seizmický prieskum ložísk zemného plynu. Loď sa bude v tejto oblasti pohybovať od pondelka do 22. októbra v sprievode ďalších dvoch plavidiel, oznámilo v nedeľu večer turecké námorníctvo.



Grécko vzápätí toto rozhodnutie odsúdilo a označili ho za priamu hrozbu pre mier v regióne. Na vody okolo tohto ostrova si robí nárok Grécko, ktoré ich považuje za svoju výlučnú ekonomickú zónu, Turecko to však odmieta s argumentom, že má dlhšie pobrežie.



Konflikt medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na strane druhej vypukol 10. augusta, keď Ankara v sprievode vojenských plavidiel vyslala prieskumnú loď Oruč Reis k ostrovu Kastelorizo prvýkrát. V tejto oblasti vtedy zostala asi mesiac. Obe krajiny následne na demonštráciu svojich nárokov vyslali do oblasti, kde plavidlo Oruč Reis vykonávalo seizmický výskum, vojenské lode a uskutočnili námorné cvičenia.