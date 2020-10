Zjazd CDU v Nemecku sa pre pandémiu odkladá na budúci rok

Berlín 26. októbra (TASR) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) v pondelok oznámila, že pre koronavírusovú pandémiu odkladá na rok 2021 svoj mimoriadny zjazd, ktorý sa mal pôvodne konať 4. decembra v Stuttgarte. Na zjazde mal byť zvolený nový líder strany, informovala agentúra DPA.



Vedenie CDU zhodnotí situáciu opätovne 14. decembra na poslednom plánovanom zasadnutí pred vianočnou pauzou, keď bude rozhodovať o prípadnom konaní virtuálneho zjazdu, povedal v pondelok generálny tajomník CDU Paul Ziemiak po zasadnutiach prezídia a predstavenstva strany.



Na to, aby sa mohol konať digitálny zjazd, však bude podľa jeho slov zrejme potrebná zmena stanov strany. V CDU panuje presvedčenie, že osobné stretnutie jej členov by najlepšou variantou, doplnil Ziemiak.



Mimoriadny zjazd CDU, ktorý sa mal uskutočniť 25. apríla, odložili v súvislosti so šírením koronavírusu po prvý raz už v marci. Nového lídra si na ňom malo voliť 1001 delegátov po tom, čo súčasná šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová vo februári ohlásila, že odstupuje z tohto postu, ako aj z pozície líderky strany pre voľby v roku 2021.



Kandidátmi na post lídra CDU sú premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz a predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen.



V nedeľu sa konali päťhodinové rokovania vedenia strany a všetkých troch kandidátov - tie však skončili bez výsledku. Laschet presadzoval presun zjazdu na začiatok budúceho roka, pričom do úvahy prichádzal dokonca májový termín. Merz chcel zase o novom vedení rozhodnúť už 4. decembra a podporoval vlastný návrh decentralizovaného zjazdu, ktorý by sa konal na zhruba desiatich rôznych miestach.



Krampová-Karrenbauerová, ktorá odklad zjazdu na budúci rok navrhla, toto riešenie považuje za kompromis. "Dochádza k odkladu, ale v prípade kritickej pandemickej situácie bude rozhodnutie (o novom šéfovi CDU) prijaté digitálne od januára," uviedla.



V roku 2021 sa konajú krajinské voľby v šiestich spolkových krajinách Nemecka, pričom už 14. marca budú hlasovať voliči v Bádensku-Württembersku a Porýni-Falcku. Na jeseň (24. októbra) sa uskutočnia aj celonemecké parlamentné voľby.