Nemecko zjednoduší udeľovanie víz pre Rusov kritických voči Kremľu

Berlín 30. mája (TASR) - Berlín zmierni pravidlá vízovej povinnosti pre tých ruských občanov, ktorí sú kritikmi ruského prezidenta Vladimira Putina, aby im tak umožnil žiť a pracovať v Nemecku. Oznámil to v pondelok hovorca nemeckého ministerstva vnútra, informuje agentúra AFP.



Profitovať z týchto zmien budú môcť ruskí novinári, vedci či občianski aktivisti, ktorí čelia tlaku zo strany Moskvy.



Povolenie na pobyt v zrýchlenom procese budú môcť získať aj ruskí ľudskoprávni aktivisti či zamestnanci zahraničných organizácií, ktoré Rusko označilo za "nežiadúcich", a rovnako aj ich najbližší rodinní príslušníci.



Hovorca ministerstva však nevedel odhadnúť, koľko ľudí by mohlo mať úžitok z takéhoto zjednodušeného postupu.



AFP pripomína, že Nemecko otvorilo svoje hranice pre ukrajinských utečencov. V posledných týždňoch však zaznievajú výzvy na to, aby poskytlo ochranu aj Ruskom kritickým voči Kremľu.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v tejto súvislosti upozornil na to, že pri prijímaní Ruskov je podstatné, aby sa Nemecko uistilo, že neprídu "tí nesprávni", respektíve, že "do krajiny nevpustí (ruských) špiónov".