Nemecko znova vylúčilo dodanie rakiet s dlhým doletom Ukrajine

Frankfurt nad Mohanom 3. augusta (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok znovu vylúčil dodanie rakiet dlhého doletu Taurus na Ukrajinu. Povedal, že teraz to "nie je hlavná priorita". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Ukrajina požiadala koncom mája Nemecko, aby jej poskytlo strely s plochou dráhou letu vzduch-zem Taurus, ktoré majú dolet 500 kilometrov. Vláda v Berlíne zatiaľ túto žiadosť odmieta.



"Stále sme presvedčení, že toto nie je práve teraz naša hlavná priorita," uviedol Pistorius o švédsko-nemeckom zbraňovom systéme počas návštevy horskej brigády v spolkovej krajine Bavorsko.



Obavy z poslania rakiet so "špeciálnym dostrelom" na Ukrajinu "sú zrejmé", naznačil Pistorius. "Ani naši americkí spojenci nedodávajú tieto strely s plochou dráhou letu," doplnil.



Nemecko po počiatočnom váhaní dramaticky zrýchlilo pomoc Ukrajine a teraz je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci.



Tak ako Washington aj Berlín je ešte stále proti dodávke takých zbraní Kyjevu, ktoré by mohli dosiahnuť až na územie Ruska.



Pistorius zdôraznil, že Nemecko hrá poprednú rolu v pomoci Ukrajine a poskytuje jej "protivzdušnú obranu, výcvikovú a technickú podporu a obrnené vozidlá".



Francúzsko minulý mesiac oznámilo, že sa pripojí k Británii a dodá Ukrajine rakety SCALP, teda Storm Shadow, ktoré majú dosah vyše 250 kilometrov.