Nemecko znova vyslalo obranné systémy Patriot do Poľska

Varšava 23. januára (TASR) – Nemecko umiestnilo v Poľsku dve jednotky svojho systému protivzdušnej obrany Patriot, aby chránili logistické centrum v meste Rzeszów na juhovýchode krajiny. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



Systémy Patriot uvedú do prevádzky v pondelok na šesť mesiacov, uviedol Pistorius po stretnutí so svojím poľským rezortným kolegom Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom na vojenskom letisku Jasionka neďaleko Rzeszówa.



Nemecký minister oznámil aj vyslanie stíhačiek Eurofighter do Poľska počas leta tohto roka. Cieľom bude zabezpečenie vzdušného priestoru pobaltských štátov v rámci príslušnej iniciatívy NATO.



Nemecké systémy Patriot už boli v Poľsku od januára do novembra 2023. Na dvoch lokalitách pri meste Zamošč asi 30 kilometrov od ukrajinskej hranice ich obsluhovalo 320 vojakov Bundeswehru. Cieľom misie bola ochrana poľského vzdušného priestoru po ruskom raketovom útoku na Ukrajinu, po ktorom v poľskej pohraničnej dedine zomreli koncom roku 2022 dvaja ľudia.



Poľsko je dôležitým politickým a vojenským spojencom Ukrajiny a Rzeszów funguje ako logistické centrum po dodávky západnej vojenskej a humanitárnej pomoci Kyjevu.