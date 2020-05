Zomrel kontroverzný nemecký dramatik Ralf Hochhuth

Berlín 14. mája (TASR) - Provokatívny nemecký dramatik Rolf Hochhuth, ktorého najznámejšia hra Námestník skúma spoluvinu Vatikánu na holokauste, zomrel vo veku 89 rokov. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na jeho vydavateľstvo. Literát skonal v stredu vo svojom dome v Berlíne.



Hochhuth, ktorý od nemeckého národa požadoval odvážne a dôsledné vyrovnanie sa so svojou minulosťou, sa počas celej 60-ročnej kariéry pohyboval so svojimi dielami na hrane kontroverzie.



Narodil sa v roku 1931 v stredonemeckom meste Eschwege do rodiny obuvníka a vyrastal v časoch nacistickej diktatúry, ktorá sa neskôr stala ústrednou tematikou jeho dramatických a iných diel.



"Holokaust nesmie byť nikdy odpustený ani zabudnutý," vyhlásil svojho času Hochhuth.



Ústredná rada Židov v Nemecku (ZdJ) so sídlom v Berlíne prijala správu o Hochhuthovej smrti so zármutkom, označiac ho za "smelého bojovníka s tabuizovanými témami", ktorý v súvislosti s úlohou cirkvi počas nacistického obdobia "rozprúdil v Nemecku dávno očakávanú a veľmi potrebnú diskusiu".



V zmienenej divadelnej hre Námestník z roku 1963 dramatik tvrdí, že pápež Pius XII., ktorý zastával pontifikát v časoch druhej svetovej vojny, zlyhal, keď nedokázal zastaviť nacistické prenasledovanie Židov. Hra vyvolala proti vtedy 26-ročnému Hochhuthovi búrku protestov, ako aj medzinárodnú diskusiu o morálnej autorite katolíckej cirkvi.



Grécko-francúzsky režisér Konstantinos Gavras na základe tejto hry nakrútil v roku 2002 film Amen.



Medzi ďalšie diela zosnulého spisovateľa patrí román Láska v Nemecku (1978) o úlohe bývalých nacistických sudcov, ktorý dopomohol k odstúpeniu vtedajšieho premiéra spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Hansa Filbingera. Ten sa ako sudca v službách námorných síl počas druhej svetovej vojny podieľal na verdiktoch trestu smrti.



Poľský režisér Andrzej Wajda na základe románu nakrútil v roku 1983 rovnomenný film.



Tri roky po znovuzjednotení Nemecka prišiel Hochhuth s divadelnou hrou Západniari vo Weimare (1993), v ktorej odsúdil "anexiu" bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) západonemeckou vládou.



Jeho divadelná hra McKinsey prichádza (2004) o globálnom kapitalizme zasa podráždila šéfov veľkých spoločností. Predseda Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Michael Rogowski nazval dané dielo "stelesnením zlého vkusu" a obvinil Hochhutha z obhajovania vraždy vrcholných manažérov ako spôsobu politického protestu.