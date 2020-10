Zomrel podpredseda nemeckého Bundestagu Thomas Oppermann

Berlín 26. októbra (TASR) - Vo veku 66 rokov zomrel v nedeľu podpredseda nemeckého parlamentu (Bundestagu) Thomas Oppermann. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Politik Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) skolaboval počas príprav na natáčanie relácie televízie ZDF. Previezli ho do nemocnice v meste Göttingen, kde zomrel.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier Oppermanna v kondolenčnom liste adresovanom politikovej partnerke nazval "bojovníkom za demokraciu, právny štát, pokrok a spravodlivosť so silným charakterom".



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súvislosti s náhlym úmrtím Thomasa Oppermanna uviedla, že je "otrasená a smutná" a jeho rodine vyjadrila úprimnú sústrasť. Zosnulého politika si mnohé roky cenila ako "spoľahlivého a férového sociálnodemokratického partnera vo veľkej koalícii", dodala.



Dlhoročný predseda frakcie SPD v Spolkovom sneme (2013-2017) koncom augusta oznámil, že v ďalších parlamentných voľbách už nebude opäť kandidovať. "Po 30 rokoch vo funkcii poslanca krajinského snemu v Dolnom Sasku a nemeckého Spolkového snemu je pre mňa správny čas, robiť aj niečo iné a pustiť sa do nových projektov," uviedol.



Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.