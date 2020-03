V Nemecku zomrel tretí človek s koronavírusom

Berlín 11. marca (TASR) - Nemecko zaznamenalo v stredu úmrtie ďalšieho človeka nakazeného novým koronavírusom, čo predstavuje už tretí známy smrteľný prípad v tejto krajine. Išlo o pacienta hospitalizovaného v okrese Heinsberg spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, uviedla tlačová agentúra DPA.



Hovorkyňa okresnej samosprávy podľa nej poskytla túto informáciu bez ďalších podrobností.



Obe predošlé úmrtia na ochorenie spôsobované novým koronavírusom hlásili takisto zo Severného Porýnia-Vestfálska, ktoré je spomedzi nemeckých spolkových krajín najviac postihnuté koronavírusovou epidémiou. Jednou z týchto obetí bol aj pacient z mesta Heinsberg.



Úplne prvý Nemec - 60-ročný hasič z Hamburgu - však zomrel ešte predtým na území Egypta.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v stredu občanov, aby v čase koronavírusovej krízy prejavovali solidaritu. "Naša solidarita, náš rozum, naše srdce pre iných sú vystavené skúške a ja si želám, aby sme v tejto skúške obstáli," povedala na tlačovej konferencii v Berlíne.



Merkelová zopakovala, že podľa predpovedí vedcov sa novým koronavírusom nakazí 60 - 70 percent populácie. Poďakovala sa zdravotníkom a miestnym samosprávam za ich úsilie zvládnuť situáciu a vyjadrila tiež solidaritu s Talianskom. Zdôraznila zároveň dôležitosť "koordinovaného prístupu" na úrovni EÚ, a to vrátane zmierňovania očakávaného ekonomického dosahu. Odmietla pritom myšlienku zatvorenia hraníc Nemecka, keďže by to nebola "náležitá odpoveď na tieto výzvy".



Kancelárka odporučila Nemcom, aby vzhľadom na nebezpečenstvo nakazenia koronavírusom dočasne upustili od podávania rúk pri vzájomnom zdravení a namiesto toho si radšej "o sekundu dlhšie hľadeli do očí a usmievali sa".



"Vírus dorazil do Európy, je tu, to musíme všetci pochopiť. Opatrenia, ktorými na to reagujeme, nepoznáme dostatočne, nemáme žiadnu terapiu, nemáme očkovacie látky. Naše kroky, naše politické kroky vyplývajú z toho, čo nám hovoria vedci a experti. Musíme konať tak, aby sme náš zdravotný systém nepreťažili, ale v rámci jeho možností rozšírenie vírusu a infekcie spomalili," povedala Merkelová.