Zoo utratila pre premnoženie 12 paviánov, vtrhli do nej aktivisti

Norimberg 30. júla (TASR) - Zoologická záhrada v juhonemeckom Norimbergu v utorok oznámila, že utratila 12 zdravých paviánov z dôvodu ich premnoženia a nedostatku miesta vo výbehu. Podnietila tým protest aktivistov za práva zvierat, ktorí do nej ešte počas dňa vtrhli, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Vedenie zoo v utorok uviedlo, že pre premnoženie paviánov vo výbehu dochádzalo k ich vzájomným potýčkam i zraneniam. Riaditeľ zoo Dag Encke vysvetlil, že zvieratá nebolo možné nikomu darovať ani vrátiť do voľnej prírody. Dodal, že nezaberali ani pokusy o predchádzanie počatia ďalších paviánov.



Výbeh v zoo bol navrhnutý pre 25 dospelých paviánov s mláďatami, no do utorka sa ich v ňom tiesnilo vyše 40. Zoo svoj zámer utratiť niektoré z opíc oznámila už vo februári 2024.



Argumenty však nepresvedčili aktivistov za práva zvierat, ktorí v utorok do zoo vtrhli. Samotná zoologická záhrada bola pritom zatvorená z „prevádzkových dôvodov“, čo si aktivisti vysvetlili ako uzavretie pre porážku paviánov. Viacerí cez bránu komplexu preliezli a niektorí sa na protest proti utrateniu zvierat aj prilepili k zemi. Polícia nakrátko zadržala siedmich aktivistov.



Environmentálna organizácia Pro Wildlife ohlásila, že konanie zoo právne napadne. „Čoho sme sa obávali, to sa stalo skutočnosťou: Zdravé zvieratá museli uhynúť, pretože zoologická záhrada k nim desaťročia nezodpovedne pristupovala a nedokázala prísť s udržateľnými riešeniami,“ uviedla skupina. „Tomuto zabíjaniu sa dalo vyhnúť a podľa nášho názoru je nezákonné,“ dodala.



Nemecká asociácia pre ochranu zvierat (DJGT) zase uviedla, že „zodpovednosť za zvieratá v zoologických záhradách nekončí tam, kde sa stanú nepohodlnými z hľadiska priestoru, financií alebo organizácie.“ Obe skupiny sa obávajú, že porážka paviánov by mohla kompetentným slúžiť ako modelový príklad, a vyzývajú politikov, aby sprísnili legislatívu na ochranu takto chovaných zvierat.



Riaditeľ zoo Dag Encke tvrdí, že konanie bolo v súlade s kritériami stanovenými Európskou asociáciou zoologických záhrad a akvárií (EAZA). Tie podľa jeho slov umožňujú, aby boli zvieratá utratené, ak sa nedá iným spôsobom zaistiť uchovanie ich populácie.



Miestny hlavný biológ Jörg Beckmann priblížil, že utratené neboli gravidné samice ani tie, ktoré sú pozorované v rámci vedeckej štúdie. Dodal, že mäsom utratených zvierat nakŕmili niektorých predátorov chovaných v zoo.